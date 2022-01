El paso de Andersson Ordóñez por Liga de Quito no fue muy bueno, ya que sufrió varias lesiones que lo alejaron mucho tiempo de las canchas y no pudo tener regularidad. El primer semestre de la 'Musa' en 2018 fue muy bueno, haciendo un gran trabajo junto a Franklin Guerra, pero después las molestias físicas no le dejaron tranquilo.

+ Se sumarían a Byron Castillo: Ecuador tendría seis bajas más para el partido con Brasil

+ De primera división: Llegó una oferta para sacar a Gonzalo Plata del Valladolid

+ Revelada nueva oferta europea por Wacho Corozo

Con la llegada de Pablo Marini tuvo algunos minutos, pero el DT argentino no lo tomó en cuenta para este año y la directiva decidió finiquitar su contrato. El defensa ecuatoriano fue una apuesta de Liga, pero terminó saliendo gratis del club y ahora es opción para llegar a dos equipos de la LigaPro.

Los periodista Tarcisio Romero y Ligner Mendoza informaron que Andersson Ordóñez tiene posibilidades de jugar en Delfín o Universidad Católica. Ambos clubes buscan un defensa central zurdo y la 'Musa' es una gran opción al llegar como jugador libre. El ecuatoriano está recuperado de sus lesiones, por lo que al principio podrá tener continuidad.

Ordóñez quiere recuperar su nivel en un equipo que pueda ser titular, algo que es posible en Delfín o Católica. Las próximas horas serán claves para que se defina el futuro de la 'Musa', y habrá que esperar para saber qué club hace el esfuerzo para quedarse con un central probado en el fútbol ecuatoriano.