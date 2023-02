Luego de su retiro como profesional y el gran evento de despedida en la Noche Amarilla 2023, la pregunta sobre el futuro de Matías Oyola, quien llegó al club amarillo en 2009, es cada vez más recurrente.

Siendo ídolo de Barcelona, muchos hinchas esperan que “El Pony” siga vinculado al club amarillo pero el propio Oyola dejó claro su deseo: “Estos años, mientras seguía jugando aprovechaba las concentraciones e hice el curso online de la escuela de César Menotti durante dos años. Inicié en plena pandemia y lo terminé en diciembre pasado y sueño con seguir el camino desde ese lugar (como entrenador)”, expresó Oyola en diálogo con LV16.com.

Al respecto, Oyola agregó: “Me encantaría seguir en el fútbol. El presidente Carlos Alfaro Moreno me dijo que si tenía ganas y deseos de continuar ligado al club, que las puertas están abiertas y estoy muy agradecido”.

Además, no escondió su deseo de ser entrenador de Barcelona: "Todo DT sueña con dirigir en Barcelona, el club más grande del país. Yo me meto entre esos técnicos que tienen ese sueño. Si en algún momento me toca, ojalá que así sea, quiero llegar a ocupar ese lugar por mi capacidad y no por cómo fui como jugador”, añadió.