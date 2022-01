Desde que Antonio Valencia anunció su retiro del fútbol ha estado analizando algunos cargos relacionados al fútbol para escoger a qué dedicarse. El 'Toño' quiere seguir ligado al deporte que le dio muchas alegrías, pero todavía no ha decidido qué actividad va a escoger para aportar en algo al fútbol ecuatoriano.

El 'Expreso Amazónico' podría ser un gran elemento para cualquier equipo, ya que su experiencia de haber jugado en uno de los mejores clubes del mundo como el Manchester United, puede aportar con sus conocimientos. Por esa razón en Ecuador están interesados en que Valencia trabaje en sus formativas.

Marcel Muñoz, quien trabaja en Fútbol Bohemio, dio a conocer que Independiente del Valle está en conversaciones con Antonio Valencia para que sea parte las divisiones formativas del club. Esto se une a la propuesta que tiene el 'Toño' de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para trabajar cerca de la Selección.

Sobre la posibilidad de trabajar en 'La Tri', el periodista Victor Loor dio a conocer que Valencia no aceptaría la oferta de Independiente del Valle para estar cerca de la Selección Ecuatoriana. Opciones no le faltan al ex jugador del Manchester United, por lo que en las próximas semanas se va a conocer dónde estará su futuro lejos de las canchas.