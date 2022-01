Las elecciones de Emelec están muy próximas a desarrollarse y tienen como gran favorito a quedarse con la presidencia de Emelec a Nassib Neme. El actual presidente del 'Bombillo' va por la reelección, respaldado en los grandes resultados que ha conseguido al frente del club desde el 2011.

Uno de los contrincantes de Neme en las urnas es 'Pepe' Auad, ex dirigente de los 'Eléctricos', quien ha realizado varias propuestas de campaña. Una de esas es que David Trezeguet sea el gerente deportivo del club. En las últimas horas se conoció que Auad ya tuvo contactos con el que sería el DT si gana las elecciones.

Se trata de Jorge Fossati, ex director técnico de Liga de Quito, quien reveló que tuvo contactos con el candidato a la presidencia de Emelec. "Es verdad que Pepe Auad se comunicó conmigo y me expresó que si gana las elecciones en Emelec, quería contar conmigo, pero no me comprometí a nada, y le dije que esperemos hasta que se decida la situación", dijo Fossati en entrevista con FB Radio.

"Si Auad gana las elecciones en Emelec, conversaremos, por ahora le agradezco su interés", sentenció el DT uruguayo. Fossati ya sabe lo que es quedar campeón el fútbol ecuatoriano y también cuenta con dos torneo internacionales, Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana, torneos que levantó con Liga de Quito.