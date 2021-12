Un ex arquero de 'La Tri' fue ofrecido a Liga de Quito

La lesión de ligamento de Adrián Gabbarini obligó a Liga de Quito a buscar un reemplazo para que sea el arquero titular hasta que regrese su capitán. Los 'Albos' no tendrán una tarea fácil para encontrar alguien que no haga extrañar a Gabbarini, ya que tendrán un recorte en el presupuesto y no pueden gastar mucho dinero en fichajes.

+ Varias bajas: 10 jugadores de Barcelona SC dejarán el club

+ Fichaje de lujo: Desde México apuntan que Renato Ibarra jugará en un grande de Ecuador

+ Así reaccionaron los hinchas del Valladolid tras el choque de Gonzalo Plata

Varios nombres han sonado para ser el nuevo arquero del 'Rey de Copas', pero todavía no hay negociaciones avanzadas. Jorge Pinos, Hernán Galíndez y Alexander Domínguez son algunas de las opciones que han manejado en la directiva de LDUQ, pero el 'Gordo' y 'Dida' ya fueron descartados.

Luego de que solo quede en firme la opción de Pinos para llegar al club, un ex arquero de la Selección Ecuatoriana fue ofrecido a los 'Albos'. Máximo Banguera declaró en La Radio Redonda que tiene posibilidades de jugar en Liga de Quito en 2022, pero que tomará la decisión cuando regrese de vacaciones.

"A través de una persona me supieron decir que hay una posibilidad de jugar en LDUQ para el 2022. Por el momento yo estoy de vacaciones, esa decisión la voy a tomar después. Guayaquil City tiene la prioridad para negociar mi futuro", fueron las palabras del ex arquero de 'La Tri' sobre la posibilidad de llegar al 'Rey de Copas'.