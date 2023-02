Uno de los nombres que animó este mercado de transferencias por interesar a equipos como Barcelona y Emelec fue el panameño, Ismael Díaz, quien tuvo una destacada temporada 2022 en Universidad Católica y que renovó con la 'Chatoleí' para este año.

El jugador panameño interesó a equipos grandes del fútbol ecuatoriano, sin embargo, no llegó a ninguno de ellos para este nuevo curso tras renovar con Católica. El futbolista ahora también interesa a un equipo de Europa.

"Hay interés del CSKA Moscú, es real pero no se llega a ningún acuerdo hasta el momento… preferimos no hablar de montos para no interferir en posibles futuras negociaciones", comentó Santiago Cattani en diálogo con Mundo Deportivo.