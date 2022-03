Universidad Católica no puede con The Strongest en la Copa Libertadores

Universidad Católica no pudo con The Strongest en el inicio de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano no pudo aprovechar que su rival se quedó con uno menos desde el minuto 40' del primer tiempo. La llave se decidirá en la altura de Bolivia.

El primer tiempo fue muy accidentado y Universidad Católica perdió a dos imporantes jugadores como Darwin Cuero y José Carabalí, ambos por lesión, además, The Strongest se quedó con uno menos tras la expulsión del delantero Prost.

Para el segundo tiempo, The Strongest salió a cuidar el empate y resguardarse en su área tras quedar con un jugador menos. Universidad Católica empezó a caer muy pronto en la desesperación y no tuvo creación de juego para llegar al arco del 'Tigre'.

En los minutos finales Universidad Católica llegó a tener hasta 70% de poseción de pelota; sin embargo, nunca pudo llegar con claridad al arco de The Strongest que se defendió bien y también tuvo algunas oportunidades de contra.

La llave se decidirá en Boliva en el estadio Hernando Siles. Universidad Católica jugará sabiendo que cualquier empate lo lleva a los penales; mientras que se espera que en esta ocasión The Strongest sí salga a proponer.