En duelo correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Universidad Católica en su territorio recibe la resistencia de Santos en un partido que se jugará este jueves 5 de mayo. El juego podrá verse desde la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, TIGO SPORTS+, TIGO EVENTOS HD, CONMEBOL TV, FANATIZ y BEINSPORTS.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

El cotejo se realizará en el Estadio Olímpico Atahualpa. El último antecedente entre ambos equipos se dio el pasado 13 de abril en un choque que terminó 3 a 2 a favor del elenco brasilero.

Los de casa saben que deben ganar para así asumir la punta de esta zona. Santos, por su lado, persigue el mismo obejtivo que su oponente y tratará de superarlo en este partido.

¿Cuándo se enfrentarán Universidad Católica y Santos por la Copa Sudamericana?

El juego se realizará este jueves 5 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Horario por países

Argentina: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 20.30 horas SIN TV

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Chile: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 19.30 horas SIN TV

Paraguay: 20.30 horas por TIGO EVENTOS HD, TIGO SPORTS+

Perú: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por FANATIZ y BEINSPORTS