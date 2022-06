Ha sido una de las revelaciones de la LigaPro en esta primera etapa y el futuro de Joaquín Vergés podría estar fuera de Gualaceo SC de cara a otro club de mayor competencia. Este lunes trascendió que al enganche ya lo llamaron de otra institución.

+ BSC y Delfín cambiarían estos jugadores

+ Michael Arroyo tiene nuevo club en Ecuador

+ Renato Ibarra seguiría su carrera en Brasil

La prensa local dio a conocer que el 9 de Octubre de Guayaquil llamó a Gualaceo SC y al agente del jugador para negociar un traspaso, sin embargo la oferta no tuvo el ok del futbolisa. Vergés no cierra la puerta a cambiar de club en Ecuador de cara al segundo semestre.

Con 10 goles y 2 asistencias en la primera etapa, Vergés ha sido uno de los extranjeros más sobresalientes y en Ecuador ya lo vincularon con tres de los cuatro grandes, como son Liga de Quito, Emelec y Barcelona SC.

Desde el equipo azuayo no le pondrán trabas a Vergés para que pueda salir a un club de mayor exigencia, sin embargo esperarán una oferta que valga la salida de su futbolista. De los interesados, solo LDUQ y BSC han dicho que buscan a un elemento de sus condiciones.