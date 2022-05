Hace unos días se conoció que Moisés Corozo, Andy Velasco, Santiago Scotto y Jordan Gaspar son los jugadores que saldrían de Liga de Quito para el segundo semestre. En el caso de Corozo sería por una venta a Qatar, según informó el presidente de Macará, club dueño del 40% de su pase, mientras que los otros 3 dejarían el club para tener minutos.

Luis Zubeldía, DT de Liga, no armó el equipo y por ese motivo algunos jugadores deberán dejar el club al no ser tomados en cuenta. Hoy se conoció que Corozo, Gaspar, Scotto y Velasco no serían los únicos en dejar LDUQ, sino que 2 jugadores más tienen opciones de salir ante la falta de continuidad que tienen.

Fernando Baird, periodista con fuente cercanas a Liga de Quito, dio a conocer que Adolfo Muñoz y Jean Carlos Quiñónez completarían la lista de 6 futbolistas que dejen el club. El 'Picante' solamente ha jugado dos partidos bajo el mando de Zubeldía, mientras que Quiñónez solo vio acción frente a Delfín.

Muñoz es uno de los jugadores más criticados por la hinchada, ya que si nivel es muy bajo y no aporta al equipo cuando está en la cancha. Por el lado de Quiñónez, ningún entrenador que ha dirigido a los 'Albos' este año le ha dado minutos, y por esa razón lo quieren enviar a préstamo a otro club para que muestre su nivel.