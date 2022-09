Este sábado 17 de septiembre de 2022 Liga de Quito empató contra Independiente del Valle en un partidazo de la fecha 11 de la segunda etapa de la LigaPro, lamentablemente, un hincha protagonizó un accidente después de caer de una malla de seguridad.

+ El partido que necesitaba: Alexander Domínguez vuelve a mostrar un gran nivel

+ De infarto: Macará no pudo contra Gualaceo y se queda en los últimos lugares

+ ¡Actuó ya! Liberman Torres suma minutos en el fútbol español

Mediante redes sociales se reveló un video en el que se muestra como el hincha estaba colgado de las mallas de seguridad del estadio y posteriormente cayó tras varios movimientos. El aficionado quedó inmovil tras el gran golpe.

Desde Liga de Quito no se ha confirmado el estado de salud del aficionado. Los hinchas tienen totalmente prohibido escalar estas mallas de seguridad en los estadios, no obstante, no se suele respetar la norma generando este tipo accidentes o sanciones para los clubes.

Se espera que LigaPro utilice el material audiovisual e informe el estado de salud del aficionado al igual que algún tipo de directriz para los equipos del campeonato ecuatoriano.