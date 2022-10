Este domingo 23 de octubre de 2022 Liga de Quito está celebrando 104 años de fundación. El equipo blanco no ha tenido un gran año, al terminar muy lejos de completar sus objetivos deportivos, no obstante, esto no impide celebrar su histórico aniversario.

+ ¡Pura gloria! La Conmebol felicita a Liga de Quito por su 104 aniversario

+ Barcelona quiere tener público visitante en la final de la LigaPro

+ Bustos avisa: Barcelona se siente fuerte para las finales de la LigaPro

Varias felicitaciones llegaron para el 'Rey de Copas' en esta jornada, no obstante, el equipo blanco también quiso agradecer en sus redes sociales a sus hinchas, quienes han estado con el equipo blanco a lo largo de estos años.

Liga de Quito pasó a la historia del fútbol continental cuando en el 2008 se convirtió en el primer equipo ecuatoriano, y único hasta la actualidad, en ganar la Copa Libertadores, torneo más importante del fútbol sudamericano.

Desde la interna del 'Rey de Copas' se sabe que este año fue muy malo a nivel deportivo, no obstante, también se buscará grandes mejoras en las plantillas para volver a los lugares protagónicos en la temporada 2023.