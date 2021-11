Carlos Tenorio utilizó sus redes sociales para compartir un vídeo con el histórico jugador del fútbol mundial Xavi, con quien guarda una muy buena relación. El campeón del Mundo con España en 2010 saludó a la familia del 'demoledor' y elogió la personalidad del 9 ecuatoriano.

Xavi, quien en las últimas semanas suena para ser el entrenador del Barcelona de España, se mostró muy tranquilo en el vídeo que comparte el jugador y también muy feliz de compartir con Carlos Tenorio. "Como persona, un fenómeno", afirmó el campeón del mundo.

El 'demoledor' hizo gran parte de su carrera profesional en el fútbol de Medio Oriente; sin embargo, es uno de los delanteros más recordados en el fútbol ecuatoriano por sus históricos goles en el mundial de Alemania 2006, donde 'La Tri' llegó hasta los octavos de final.

En la publicación, Carlos Tenorio escribe "se vienen grandes proyectos", aún no se sabe si Xavi continuará en Catar o llegará a Barcelona y quizás lo acompañe el histórico 9 ecuatoriano; no obstante, aún no hay nada confirmado.