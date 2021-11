El 'Ídolo' no pudo con Universidad Católica y la hinchada no está muy contenta con el rendimiento de los jugadores y con el del entrenador.

Barcelona no pudo con Universidad Católica en la fecha 14 de la segunda etapa de la LigaPro. El 'Ídolo' empató un partido que tenía muy a favor en el primer tiempo y comprometió su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La relación entre la hinchada y Fabián Bustos pasa por uno de los momentos más delicados. En el partido contra Católica un aficionado de Barcelona tenía un cartel que pedía la salida del entrenador, pero la seguridad del club se lo retiró en el estadio.

La actitud de la seguridad del equipo amarillo fue muy criticada en redes sociales, puesto que, si no se permiten este tipo de mensajes no se comprende cómo el hincha pudo ingresar con el cartel, además, también se cuestiona que no se dejará al aficionado expresar su opinión respecto al rendimiento del entrenador.

El empate 1x1 contra Católica deja a Barcelona con la obligación de sumar en la última fecha contra Macará, puesto que, 9 de Octubre ya lo igualo en puntos y el no sacar un resultado favorable en Ambato lo enviaría a la Copa Sudamericana.