Ecuador está cerca de cerrar la Eliminatoria 2022 clasificando a su cuarta Copa del Mundial y en este proceso muchos recuerdan a Jorge Célico, quien tuvo a algunos de estos elementos antes de la llegada de Gustavo Alfaro.

+ Finalista de América: Gigante de Sudamérica analiza el fichaje de Plata

+ ¿Vuelve al Monumental?: Tévez respondió la oferta de Barcelona SC

+ Adiós a la Eliminatoria: Seleccionado ecuatoriano sufre grave lesión

El estratega argentino contó que en uno los encuentros que tuvo al frente de la mayor, recibió unos elogios de parte de otro de los seleccionadores CONMEBOL, quien también está ya clasificado a la siguiente edición del Mundo.

"Luego del 6-1 de Argentina, se me acercó Scaloni a decirme que 'ahora tal vez no se vea el trabajo que está haciendo pero tienen un nivel altísimo estos chicos", contó Célico en charlas con AM Sports de Guayaquil, señalando que el DT campeón de América elogió a sus jugadores.