En la rueda de prensa de la Selección Ecuatoriana previo al partido frente a Venezuela, Alexander Domínguez fue el jugador elegido para comparecer ante los medios de comunicación. El arquero de Cerro Largo habló acerca de lo que será el partido clave del jueves, pero también le preguntaron acer de su futuro.

'Dida' ha podido tener minutos de juego desde que llegó al fútbol uruguayo y se ha convertido en uno de los mejores arqueros del campeonato. Eso sumado a la gran actuación frente a Colombia por Eliminatorias, han generado varias preguntas sobre el futuro del ecuatoriano.

"Estoy contento, soy agradecido con el presidente de Cerro Largo y toda la gente que conforma el club. Ellos saben que en diciembre voy a salir. Vine por 6 meses, en enero estaré en otra institución", fueron las palabras de Alexander Domínguez sobre lo que será su futuro desde enero.

El arquero ecuatoriano no dio detalles sobre el país donde jugará, pero en varias ocasiones ha estado cerca de regresar a Ecuador y esta ocasión podría negociar con alguno de los equipos de la LigaPro. Por el momento está enfocado en la Selección Ecuatoriana y en terminar de buena manera el semestres en Cerro Largo.

¿Alexander Domínguez se siente el dueño del arco de 'La Tri'?

"Yo estoy tranquilo, no soy el dueño del arco de la Tricolor, siempre que vengo, trabajo para ser titular, pero después tengo un entrenador que da las indicaciones de quién juega y no juega. Estoy en un momento increíble, me siento bien", fueron las palabras de 'Dida' ante la pregunta.