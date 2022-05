Cuando Ángel Mena llegó a México no tuvo el mejor inicio, ya que no pudo adaptarse a Cruz Azul y nunca pudo consolidarse como titular. La 'Máquina Cementera' le buscó una salida al ecuatoriano y lo terminó transfiriendo al Club León, equipo donde no tuvo problemas para mostrar su mejor versión y convertirse en uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano.

El jugador surgido en Emelec firmó un nuevo contrato hasta 2023 hace algunos meses, pero en México han empezado los rumores sobre una posible salida de León. Ayer 'La Fiera' finalizó su participación en la LigaMX al no poder clasificar al repechaje y Mena subió una foto con el mensaje: "Ser Fiera siempre será un orgullo"; algo que pone en duda su futuro según algunos medios aztecas.

El rumor que surgió sobre el ecuatoriano, es que llegaría a Toluca, equipo donde está dirigiendo Ignacio Ambriz, quien sacó la mejor versión de Mena en León y estaría interesado en contar con él nuevamente. 'Nacho' mostró que confía plenamente en el tricolor en su paso por León, por lo que no sorprendería si lo termina pidiendo como uno de los fichajes.

La publicación de Mena en Instagram también generó que los hinchas de 'La Fiera' se preocupen por su posible salida, pidiendo que se quede. El futuro del ecuatoriano no está claro tras la información que surge desde México, pero lo cierto es que todavía tiene contrato y solamente saldrá si Toluca paga lo que pida León por él.