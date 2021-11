El histórico jugador ecuatoriano ya no continuará la siguiente temporada en el Querétaro de México.

Jefferson Montero no pudo consolidarse en el Querétaro de México en esta temporada por las múltiples lesiones que sufrió y ahora se encuentra en la lista de transferibles. Aún no se confirma si el tricolor seguirá en el país azteca o se mudará a otra liga de la región, incluyendo la ecuatoriana.

Las lesiones no han dejado en paz en los últimos años a Jefferson Montero, quien volvió al continente con la intención de consolidarse en el fútbol mexicano. El ecuatoriano no pudo mantenerse al nivel optimo y ya no cuenta para el Querétaro.

El histórico jugador ecuatoriano ya volvió al país cuando vistió la camiseta de Emelec en el 2018; sin embargo, tampoco pudo consolidarse por las lesiones y también por lo alto de su ficha. En los próximos días se confirmará su nuevo destino.