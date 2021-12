En los últimos días se ha viralizado en redes sociales el rumor de que el defensor central William Riveros habría arreglado la derrota de su club, Barcelona SC, contra el 9 de Octubre, esto tras haber apostado una fuerte cantidad en contra de su club mediante una web de apuestas.

“Me enteré por redes sociales. Yo nunca haría algo así. Yo no me he peleado con nadie. Ayer incluso hablamos con Mario y nos daba risa. Yo no soy de pelear con nadie, con Mario tenemos una amistad muy bonita”, dijo en charlas con Ecuagol desmintiendo el tema.

"Perdimos el partido con Aucas y salimos todos molestos pero no pasó nada. Tengo una amista linda con Mario Pineida. De salir a pelear con un compañero, jamás", negó también sobre alguna pelea física con el defensor.

"No me he peleado con nadie, escuché los rumores de las apuestas. Respeto a mi familia y a Barcelona", desmintió categóricamente. Sobre su futuro señaló tener dos años más de contrato y salir solo si es de beneficio para ambas partes.