Y los hinchas señalan sus errores: Esteban Dreer dice que Emelec no es copero

Emelec fue señalado como un equipo no copero por Álex Aguinaga y esa declaración ha levantado la polémica a la que ha respondido varios ex jugadores del club y también los hinchas. Algunas ex figuras defendieron a Emelec, y otro lo volvió a 'señalar'.

Esteban Dreer fue el arquero del tricampeonato en Emelec y uno de los porteros más importantes para la historia reciente de los azules, sin embargo, el argentino/ecuatoriano se unió con Aguinaga en la postura de señalar a los azules como no coperos.

"Emelec no es un equipo copero. No tuvimos la jerarquía para ganarle de visitante a Tigres, a Fluminense", afirmó Dreer en DSports.

Ante las declaraciones de quien fuera capitán de Emelec en los momentos más importantes de la anterior década, los hinchas 'explotaron' y lo señalaron por varios errores que el portero cometió en aquellos partidos en los que los azules tenían chances de llegar lejos en Copa Libertadores o Sudamericana.

Desde la salida de Dreer de Emelec, la relación entre el arquero, el club y los hinchas ha quedado muy tocada, sobre todo por las declaraciones que el ex capitán ha dejado en varios medios de comunicación. En este 2023, Emelec intentará romper esa mala racha y llegar lejos en la Copa Sudamericana.