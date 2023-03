El mercado de fichajes de Liga de Quito tiene pendiente aún la salida del volante ecuatoriano Andrés Chicaiza, quien debe cumplir una temporada más con los capitalinos pero al no entrar en planes de Luis Zubeldía ha arrancado un tira y afloja con la directiva.

En charlas con FB Radio, Esteban Paz, directivo del club capitalino se refirió al respecto: "No puedo obligar a los técnicos a tener un jugador que han descartado. Con Repetto pasó lo mismo, le ocurrió lo mismo en Cuenca. Pasó a Delfín (donde jugó pero no fue comprado) y cuando Marini lo vio no le encontró condiciones y ahora Zubeldía también lo quiere ceder".

Amplió: "Andrés Chicaiza ha tenio ofertas de Perú y de varios clubes nacionales sin embargo él ha rechazado a todas y así es difícil encontrarle solución. Si el quiere seguir entrenando en la sub-19 no podemos forzarlo":