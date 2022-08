Consolidado en el Brighton como titular y figura y ya proyectándose como promesa en la Premier League, el volante ecuatoriano Moisés Caicedo ya despertó el interés de varios clubes extranjeros para la siguiente temporada. Desde las oficinas del Brighton ya saben qué responderán a las llamadas por la joven promesa nacional.

Pese a lo que podrían ofertar clubes como el Arsenal y el Manchester United, desde la prensa inglesa trasciende que las Gaviotas no dejarán ir a su futbolista ecuatoriano hasta luego de la disputa de la Copa del Mundo de Qatar 2022, no solo para no perder a un pilar en lo deportivo sino para venderlo por un precio mayor.

Clubes como el Manchester United y el Arsenal igual seguirán avanzando con su interés por el tricolor, aunque saben que no lo podrán comprar por menos de 25 millones de euros como mínimo, cinco veces más de lo que pagaron en su momento por Independiente del Valle.

El mercado de transferencias europeo aún tiene 14 días y tanto 'red devils' como 'gunners' pueden negociar e intentar sacar a la perla, también seguido por el Liverpool, Juventus de Itali y Atlético de Madrid de España.