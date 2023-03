Fue probablemente protagonista de rumores de mercado tanto en Ecuador como en Inglaterra, y nuevamente el volante Moisés Caicedo vuelve a estar en versiones que lo ponen lejos del Brighton Albion, pues esta vez son fuentes oficiales hablan de un posible traspaso de nuestro seleccionado nacional y figura de la Premier League.

Paul Barber, director ejecutivo del Brighton, conversó con The Beautiful Game Podcast sobre la supuesta oferta de 86 millones de euros que recibieron del Arsenal. "Esa cifra hubiera servido si querían solo la mitad del jugador", empezó Barber.

"Fuera de bromas, no sabemos de dónde sacó la prensa cifras porque nosotros no las dimos. Caicedo como Zerbi serán lo que ellos quieran ser, no queremos que se vayan", dijo que no le cierra la puerta al jugador en caso de que quiera un salto de calidad.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Newcastle son los clubes que habrían incluido a Caicedo en su lista de objetivos, aunque solo los 'Gunners' como objetivo prioritario los otros solo en análisis.