La gran temporada que tuvo Piero Hincapié con el Bayer Leverkusen y el buen rendimiento con la Selección Ecuatoriana, lo han puesto como uno de los defensas con mayor proyección en el mundo. El ecuatoriano con tan solo 20 años se consolidó en una de las ligas más importantes como la Bundesliga en su primer año en Europa, algo que no es fácil.

El Leverkusen sabe que cuenta con un gran jugador y que con el Mundial puede revalorizarse mucho, motivos por los que no están pensando en venderlo. Manuel Sierra, representante del defensa tricolor, confirmó que un club europeo está interesado en ficharlo aunque las negociaciones no serán fáciles.

"Piero está muy contento de momento en el Bayer Leverkusen y en Alemania en general. Puedo confirmar el interés del Milan por él, pero de momento estamos hablando con el Bayer para simplemente entender cómo seguir creciendo juntos", declaró Sierra para el medio stopandgoal.com.

El representante del zaguero de la Selección Ecuatoriana dejó claro que por el momento no hay intenciones de querer dejar el Bayer 04, pero eso no quiere decir que el AC Milan no pueda convencerlos y termine fichándolo. Los 'Rossoneros' saben que deberán desembolsar una gran cantidad de dinero, pero Hincapié es del gusto de los directivos y están dispuestos a hacer un esfuerzo por más difícil que sea.