Dejó Independiente del Valle por primera vez hace casi cuatro años, desde ahí no ha podido encontrar estabilidad en ningún equipo por las lesiones, sin embargo en este mercado de mitad de año Stiven Plaza podría encontrar un nuevo equipo para encontrar su camino.

Según detallan en España, el Real Valladolid está cerca de llegar a un acuerdo con el RCD Murcia para el traspaso de Plaza. El club español de segunda división está en búsqueda de un 9 y han elegido al joven 'tricolor' como una apuesta.

Plaza recibe un salario alto en el Pucela y no estaría dispuesto a una rebaja significativa, mientras que el Valladolid no ve con malos ojos dejar salir a un futbolista que no entra en planes deportivos desde hace años.

El extremo tuvo un breve regreso a Independiente del Valle, pero además de una que otra lesión muscular no tuvo minutos para jugar, igual que pasó en su primer ciclo en España y en el Trabzonspor de Turquía.