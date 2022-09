Este lunes 19 de septiembre de 2022 la leyenda del fútbol ecuatoriano, Antonio Valencia, confirmó que el próximo sábado, 24 de septiembre de 2022, disputará un partido amistoso con las leyendas del Manchester United ante las leyendas del Liverpool.

Antonio Valencia tuvo una gran carrera con el Manchester United, al punto de ser capitán en sus últimas temporadas y también de ser considerado toda una leyenda del club. El futbolista ecuatoriano confirmó en sus redes sociales que volverá a usar la camiseta de los 'Diablos Rojos'.

El Manchester United se medirá a las leyendas del Liverpool en el partido denominado "Legends of the North", las leyendas de ambos equipos aprovecharán que este fin de semana no hay fútbol en Inglaterra por la fecha FIFA.

No es la primera vez que Antonio Valencia disputará un partido de leyendas con el Manchester United, debido a que, el futbolista ya volvió a Old Trafford el pasado mes de mayo. El 'Toño' se retiró de la actividad profesional, pero sigue relacionado al fútbol como entrenador y dueño de su propio equipo el Club Deportivo Tumbaco.