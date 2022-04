Llegó el momento para el inicio del segundo campeonato más importante a nivel clubes dentro de la parte sur del continente americano. Atlético Goianiense (Bra) chocará frente a Liga de Quito (Ecu) en la primera jornada del Grupo F por la Copa Sudamericana. El partido será HOY, martes 5 de abril, desde el Estadio Antonio Accioly y a partir de las 21:30 hora brasileña y 19:30 hora ecuatoriana. Este se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Ecuador y Conmebol TV para Brasil.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Atlético Goianiense y Liga de Quito

Los de casa reconocen la importancia de este partido y saben que deben quedarse con los tres puntos en disputa. Liga de Quito, por su lado, ya sabe lo que es consagrarse en este torneo y buscará la forma de marcar diferencias desde el primer minuto.

Vale la pena recordar que ambos equipos comparten esta fase de grupos con Antofagasta de Chile y Defensa y Justicia de Argentina.

¿Cuándo se enfrentarán Atlético Goianiense y Liga De Quito por la Copa Sudamericana?

El juego se realizará en el Estadio Antonio Accioly este martes 5 de abril.

Horario por países y canales de TV

Argentina: 21.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Bolivia: 20.30 horas sin TV

Brasil: 21.30 horas por Conmebol TV

Chile: 20.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Colombia: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Ecuador: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports

México: 19.30 horas sin TV

Paraguay: 20.30 horas sin TV

Perú: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Uruguay: 21.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Venezuela: 20.30 horas por Directv GO y Directv Sports

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por Fanatiz y beIN Sports.