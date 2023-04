Brighton se ha afoanzado como la revelción de la Premier League en su temporada 2022/2023. El equipo inglés ha cumplido una campaña histórica para el equipo de Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán.

Grandes equipos de Europa han puesto sus ojos en los jugadores del Brighton, e incluso algunos de ellos de han ido en media temporada. Incluso su entrenador a principio del año, Graham Potter, aceptó ir al Chelsea esta misma temporada. Algo parecido podría pasar con Roberto De Zerbi.

En la previa partido entre Brighton y Manchester United el actual entrenador del Brighton, De Zerbi, habló de su futuro y reconoció que siempre tiene ojos para un equipo grande de Italia: "Crecí en el Milan y mi formación futbolística viene del Milan, la verdadera formación. Mi formación futbolística viene del Milan de Baresi, Tassotti, Maldini, Boban, Savicevic y Costacurta. Soy hincha del Brescia pero estoy agradecido al Milán por lo que me ha dado y por cómo me ha criado. Siempre tengo un ojo para ellos".

Pese al cariño, y el interés de otros clubes, De Zerbi consideró que es importante preservar el proyecto en Brighton: "Mi historia lo cuenta. No me muevo dependiendo de solicitudes importantes o no. ¿Inter o Roma? No he hablado con nadie, pero creo que en este momento para mi camino, para mi vida, es importante quedarme aquí. Tuve que dejar el Shakhtar después de ocho meses de trabajo y lo hice a regañadientes y dejar Brighton después de la misma cantidad de tiempo sería como no completar el trabajo. Mi voluntad es quedarme, luego tendré que hablar con el club y enfrentarnos para entender qué esperan, qué quieren, cuáles son sus ambiciones".