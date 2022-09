Siguen los rumores de una posible salida del volante ecuatoriano José Cifuentes de la Mayor League Soccer a la Premier League, y esta vez fueron fuentes oficiales las que se pronunciaron sobre el futuro de nuestro compatriota, mientras dos clubes ingleses están atentos a lo que pueda ocurrir.

John Torrington, copresidente del Los Angeles FC no tuvo más que elogios para Cifuentes: "Si no es el mejor volante de la MLS está ahí arriba, tiene todo para tener éxito y no nos sorprenden las ofertas e intereses que recibimos"; dijo el directivo en charlas con LAFC.

El DT Steve Cherundolo además de sumarse a las palabras del directivo señaló que "puede ser un momento interesante para que él de un paso adelante a un club más grande"; dejando abierta la posibilidad de traspasar al 'tricolor'.

Los interesados presuntamente por el ex América de Quito son el Brighton y el Leeds United, el primer club de Inglaterra tiene ya a tres futbolistas ecuatorianos en su plantilla, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento.