Felipe Caicedo no ha tenido un buen paso por el Genoa y dos equipos quieren ficharlo en el mercado de invierno.

La llegada de Felipe Caicedo al Genoa generó mucha expectativa en los hinchas del equipo italiano, ya que el ecuatoriano tuvo un gran nivel en la Lazio y esperaban que puede replicar los goles durante esta temporada. 'Felipao' ha sufrido varias lesiones desde que fue fichado y ahora tendría los días contados en el equipo genovés.

El alto salario con el que cuenta Caicedo y los pocos minutos que ha disputado, habrían derivado en que el Genoa quiera desprenderse de él en el mercado invernal que empieza en enero. Desde Italia se conoció que dos equipos del mismo país estaría interesados en fichar al ecuatoriano.

Calciomercato publicó una nota en la que informa que el Inter de Milán y la Fiorentina son los dos que estarían interesados en fichar a Felipe Caicedo en enero. 'Felipao' ya fue objetivo de Inter durante el verano, pero no se terminó dando. La Fiorentina podría perder a su delantero estrella Dušan Vlahović, por lo que quieren buscar un posible reemplazo.

Caicedo es un delantero totalmente probado en la Serie A de Italia, por lo que un mal semestres no ha afectado en la valoración que tienen el resto de clubes sobre él. El ex delantero de 'La Tri' no ha podido demostrar sus condiciones en el Genoa, pero podría tener una revencha inmediata con un cambio de aires que le haría bien al jugador.