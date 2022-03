A inicios de la temporada 2021-2022, Gonzalo Plata salió del Sporting Lisboa para tener continuidad y así recuperar su nivel futbolístico. El jugador surgido en Independiente del Valle no tenía la confianza de Rúbem Amorim, director técnico, del equipo portugués, y tomó la decisión de cambiar de aires.

El buen andar que tienen los 'Leones' hace que Amorim esté muy firme en su cargo, y ya ha repetido en varias ocasiones que Plata no tendrá minutos con él por su falta de compromiso en los entrenamientos. Por ese motivo, el Sporting Lisboa está dispuesto a dejar ir al ecuatoriano, y todo apunta que tendrá nuevo equipo en Europa.

En el mercado invernal, el Sporting fichó al inglés Marcus Edwards, y en esa negociación entregó una opción de tanteo por Plata al Vitória SC. Esto quiere decir que si un club oferta por el jugador de 'La Tri', el club lustiano puede igualar la misma y quedarse con el jugador. Además, hay que recordar que el Valladolid tiene una opción de compra sobre el ecuatoriano de 10 millones de euros.

António Miguel Cardoso, presidente del Vitória SC, habló en Canal 11 de Portugal sobre Gonzalo Plata y la opción de tanteo que tienen sobre él. "Lo que se comunicó fue que Plata se iría al Vitória la temporada que viene y que, si el Valladolid ejercía la opción, al Vitória se le reembolsaría en un activo del Sporting hasta 3 millones. Pero lo que pasó es que Vitória tiene derecho de preferencia para comprar Plata, o sea, si un club hace una propuesta, Vitória puede igualar", inició Cardoso.

"En esto no puedo estar de acuerdo con lo que pasó. Si un club paga 10 millones, es imposible que Vitória ejerza esa opción. Y no digo que no valga la pena, pero eso no fue comunicado a los integrantes de Vitória", finalizó el presidente del Vitória.

Hay varios clubes interesados en Plata y el Vitória seguramente igualará cualquier oferta que entre dentro sus capacidades económicas, por lo que el futuro del ecuatoriano está lejos del Sporting Lisboa y todo indica que tendrá nuevo club. En caso de que el Valladolid haga uso de la opción de compra, Plata seguirá en España y los 'Blanquivioletas' serán el nuevo club que tenga su derechos deportivos.