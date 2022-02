OFF SIDE

OFF SIDE

El género urbano se tomó todas las geografías del continente y Ecuador no es la excepción a la regla. Los autores de 'Mal Acostumbrado', 'No puede ser' y 'Me enamora' confirmaron su presencia en el país.

La empresa Ticketshow será la encargada de vender los ingresos a los eventos que se desarrollarán el próximo 5 de mayo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo; y el 6 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui de la ciudad de Quito.

+Mau y Ricky, Maria Becerra - Mal Acostumbrao (Official Video) ft. Maria Becerra

Los hijos de Montaner con el paso de las se han convertido en uno de los artistas más escuchados del momento y sus estadísticas en las plataformas musicales así lo confirman.

Acá en Bolavip te contamos los precios que tendrán las entradas de estos dos grandes eventos:

Guayaquil

$ 120 (Gold Star Box Bloque 1)

$ 100 (Gold Star Box Bloque 2)

$ 80 (Plata)

$ 35 (Bronce)

Quito

$ 120 (Gold Star Box)

$ 100 (Gold Star VIP)

$ 80 (Preferencia)

$ 35 (General)

+Mau y Ricky – Perdóname (Official Video)