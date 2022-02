El futuro de Gonzalo Plata no estará en el Sporting Lisboa ni el Real Valladolid. Los portugueses son los dueños del pase del jugador, pero el DT no lo tiene en cuenta y esperan venderlo para recuperar su inversión. Por su lado, los 'Blanquivioletas' tienen una opción de comprar por el ecuatoriano, pero no tienen la capacidad económica para desembolsar los 10 millones de euros.

+ Ya se decidió: El nuevo trabajo que escogió Antonio Valencia tras su retiro

+ Un crack: Gonzalo Plata eligió al mejor jugador de Ecuador

+ Un estadio de la LigaPro nominado a "Estadio del Año" a nivel mundial

Todo apunta a que la joya ecuatoriana tendrá nuevo club para la temporada 2022-23, con algunas opciones que han surgido en los últimos días. Uno de los clubes que habría estado interesado en Plata, fue el Betis, pero el periodista Darío Araujo dio a conocer que los españoles lo descartaron y no tienen intenciones de ficharlo.

A pesar que el Betis no fichará a Gonzalo Plata, el jugador de 'La Tri' ha ganado terreno para llegar al rival de patio de los 'Verderones'. Araujo añadió que el nombre de Plata empieza a sonar con más fuerza en el Sevilla, quienes no descartan la incorporación del ecuatoriano de cara a la próxima temporada.

El jugador surgido en Independiente del Valle ha mostrado un gran nivel desde que inició el 2022, por lo que llamó la atención de algunos clubes europeos. El cierre de temporada será clave para saber si Plata terminar de convencer a algún equipo para su fichaje, sino tendrá que volver al Sporting Lisboa y esperar que lo utilicen como moneda cambio por otro jugador.