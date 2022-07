La CONMEBOL está estudiando la posibilidad de que el Monumental de Barcelona SC ya no sea la sede para la final de la Copa Libertadores.

El Monumental corre riesgo de no ser la sede para la final de la Libertadores

La preparación que ha tenido Guayaquil y el Estadio Monumental para ser la sede en la final de la Copa Libertadores se viene dando hace varios meses. Para poner el recinto deportivo a punto, la CONMEBOL informó que hará una inversión importante para adecuarlo, algo que beneficiará a Barcelona SC.

Los 'Toreros' no podrán jugar algunos partidos de la LigaPro como locales en su estadio por las adecuaciones y eligieron el Estadio Christian Benítez para hacer de locales. Aunque ya todo está planificado para que la final se juegue en Guayaquil, la CONMEBOL está estudiando cambiar de sede.

Globo Esporte de Brasil informó que en la CONMEBOL no están contentos con el Monumental, ya que no cumple con las exigencias para ser la sede de la final, principalmente en relación a la infraestructura necesitada para la transmisión del partido. Este motivo sería el que llevaría al ente rector del fútbol sudamericano a escoger otra sede para la final de la Libertadores.

No sería la primera vez que la CONMEBOL cambie de sede, ya que lo hizo en 2019 cuando Santiago de Chile no daba garantías en la seguridad y se jugó en Lima, Perú. Desde Barcelona SC no se han pronunciado ante la información que publicó Globo Esporte hace pocos minutos, la cual sorprendió a todos en Ecuador.