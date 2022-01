Desde el mercado de pases veraniego, el Inter de Milán ha estado en fichar a Felipe Caicedo. El delantero ecuatoriano es uno de los jugadores que quiere Simone Inzaghi, DT del Inter, quien ya lo dirigió en la Lazio. En las últimas semanas se volvió a activar el interés y hay opciones reales de que 'Felipao' llegue al grande de Italia.

El rendimiento de Caicedo en el Genoa no ha sido lo que se esperaba, estando lesionado por mucho tiempo, algo que no le permitió sumar minutos y el club italiano está dispuesto a dejar que el ecuatoriano salga. Desde Italia dieron a conocer qué es lo que falta para que el ex jugador del Manchester City sea nuevo jugador del Inter.

La Gazzetta dello Sport publicó que Felipe Caicedo deberá rescindir su contrato con el Genoa para poder llegar al Inter, algo que no sería mucho problema, ya que están dispuesto a dejar ir al ex Levante. Todo apunta que el futuro de Caicedo tendrá un cambio y el interés del Inter por contar con él, es real.

Adicional a eso, el periodista italiano Nicolò Schira informó en su cuenta de Twitter que Felipe Caicedo fue ofrecido al Inter de Milán y los 'Nerazzurros' están dispuestos a hacer un intercambio de préstamos con el Genoa entre 'Felipao' y Eddie Salcedo. Esto acerca al ecuatoriano al Inter y se podría concretar su llegada.