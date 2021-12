En los últimos días de la semana Gonzalo Plata fue tendencia en las redes sociales por el accidente que provocó al manejar después de haber ingerido alcohol. El accidente fue muy fuerte, ya que el ecuatoriano impactó de lado al taxi y los pasajeros sufrieron heridas leves. Plata pidió disculpas públicas y contó que habló con las dos personas que chocó.

El jugador de la Selección Ecuatoriana sufrirá una sanción económica por parte del Valladolid, pero no tendrá castigo en los deportivo. Plata deberá esperar para saber cuál será la resolución de la justicia española tras la investigación del accidente, pero todo apunta que perderá puntos en la licencia de conducir.

Diario Marca de España publicó una entrevista con el conductor del taxi, quien reveló lo que le dijo a Gonzalo Plata tras el accidente. "Hemos tenido mucha suerte. El impacto está en la puerta de detrás de mí. Si ese impacto me da a mí en la puerta, no sé que hubiera pasado. Y si la chica se sube en la otra puerta y no en diagonal a mí, tampoco. El impacto fue brutal. Venía muy rápido el chico y ni frenó. He vuelto a nacer", declaró Víctor Calvo.

El taxista reveló la conversación que tuvo con Plata tras el accidente: "Ayer me llamaron del Real Valladolid y se disculparon. Me dijeron que el chico quería hablar conmigo. Yo no tenía muchas ganas, pero hablé con él y simplemente le dije que eso no se puede hacer. A mí no me pertenece darle una reprimenda".