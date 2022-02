En la derrota del Fenerbahce ante Slavia Praga, Enner Valencia fue titular pero no pudo desnivelar: cero remates al arco, perdió casi la mitad de los balones que tocó y lo reemplazaron sobre el final.

Venía de anotar. El pasado fin de semana, Enner Valencia había marcado y también había asistido para ser la gran figura del Fenerbahce en la victoria por 2-1 de visitante frente al Giresunspor por la Süper Lig de Turquía.

Sin embargo, este jueves por la Conference League, el nuevo campeonato de clubes de Europa que está por debajo de la Champions League y la Europa League, no hizo un buen partido en la derrota de su equipo.

Por los dieciseisavos de final, Fenerbahce recibió en su casa al Slavia Praha de República Checa. No obstante, lejos estuvo de ser el partido ideal para el conjunto del goleador ecuatoriano Enner Valencia.

La visita terminó por ganar 3-2 de visitante y el jugador de la Selección de Ecuador no firmó el mejor de sus partidos. Fue reemplazo a los 74 minutos de partido después de no haber rematado al arco y de no haber prosperado ninguno de los regates que intentó (3).

Cerró el partido con 31 toques, de los cuales 14 terminaron en posesión perdida. ¡A recuperarse, Enner! El próximo jueves en República Checa tendrá revancha para tratar de dar vuelta la historia por la Conference League.

Los resultados de la jornada de la Conference League: