Durante los últimos días surgió información desde Inglaterra acerca del interés del Manchester United y el Arsenal por Moisés Caicedo. El mediocampista ecuatoriano ha sido una de las revelaciones de la Premier League desde que debutó en abril y confirmó si gran nivel en el incio de la nueva temporada.

'Moi' estuvo cerca de fichar por los 'Diablos Rojos' antes de llegar al Brighton, pero decidieron no fichar al tricolor, algo de lo que se están arrepintiendo en estos momentos. El United sí tiene un interés por contar con Caicedo y desde Europa dieron detalles de cómo están los acercamientos para la transferencia del jugador de 20 años.

Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, informó que el Manchester United tiene a Moisés Caicedo como opción para reforzar el mediocampo, pero es una de varias opciones que tienen, por lo que no su fichaje no está cerca. Romano añadió que el Brighton quiere retener al ecuatoriano y no será una negociación fácil si el United quiere comprarlo.

El Brighton es un club muy duro para negociar y pide cantidades altas para desprenderse de sus jugadores, situación que no cambiará si buscan a Caicedo. 'Moi' es uno de los mediocampistas con más proyección en la Premier League y en el Brighton saben lo que vale, más aún teniendo en cuenta que en el Mundial se podrá revalorizar.