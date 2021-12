Hace unos días Gonzalo Plata sufrió un accidente de tránsito tras haber ingerido alcohol, algo que generó varias críticas hacia el ecuatoriano por haber comteido un grave error. El jugador del Valladolid pidió perdón en una rueda de prensa, donde se anunció que recibirá una multa económica.

Los hinchas del Valladolid se mostraron muy molestos con el jugador ecuatoriano y varios pidieron que no continúe en el club. Algo que no se reveló en el transcurso de la semana es si Plata iba a tener un castigo deportivo, pero hoy se conoció que el futbolista de 'La Tri' si tuvo una sanción con el equipo.

El Valladolid está jugando el partido frente al Real Oviedo, pero Gonzalo Plata no fue convocado, algo que demuestra que si sufrió una sanción deportiva. El ecuatoriano no sufrió heridas graves por el accidente, por lo que estuvo entrenando los días previos al encuentro, pero el DT del equipo decidió que no lo juegue.

Los aficionados pucelanos se mostraron muy de acuerdo con la decisión de Pacheta, entrenador del club. Plata deberá demostrar con acciones que esos errores no sucederán de nuevo y con lo que haga en el campo de juego intentará volver a ganar el cariño de los hinchas, quienes están muy decepcionados del ecuatoriano.