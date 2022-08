Una multa económica y la retirada del carnet de conducir por dos años, fue la condena que puso la justicia española a Gonzalo Plata por haber causado un accidente de tráfico tras haber ingerido alcohol. El jugador del Valladolid se mostró arrepentido por lo ocurrido y desde el primer momento estuvo dispuestos a llegar a un acuerdo con las partes involucradas.

Durante varios meses se llevaron a cabo varias audencias, y finalmente en julio se dio el veredicto. El episodio tuvo un impacto inmediato en el ámbito deportivo, ya que Plata fue separado por algunas semanas del Valladolid. Plata mostró su arrepentimiento y desde entonces no hubo otro episodio de indisciplina que haya sido público.

Gonzalo Plata no se había pronunciado sobre el accidente, pero finalmente rompió el silencio en rueda de prensa y dejó claro que es cosa del pasado: "Eso ya es algo del pasado que se ha podido solucionar y ahora el objetivo es hacer las cosas bien en el partido ante la Lazio de este sábado, y ya pensando en la liga, con ese primer encuentro ante Villarreal".

Además, el ecuatoriano asegura que no tiene presión por ser el fichaje más caro en la historia del Valladolid: "Sabía que me iba a quedar acá, estaba tranquilo. Me quería quedar aquí, conozco a los jugadores, al cuerpo técnico y mi mentalidad era estar en un sitio donde estuviera tranquilo. No lo tomo como carga sino algo bueno que el club haya confiado en mí, me toca demostrarlo en el campo".