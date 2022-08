Continúan los triunfos en la cantera de Independiente del Valle. La división sub-15 se encuentra en Salzburgo, Austria, disputando el torneo The Next Generation Trophy, organizado por la Red Bull Football Academy. El conjunto ecuatoriano formó parte del grupo C junto al Leipzig de Alemania y Valencia de España.

Dentro del torneo se encuentran grandes equipos a nivel mundial como Bayern Múnich de Alemania, Benfica de Portugal, Inter de Milán y Grasshoper de Suiza.

En el primer encuentro, Independiente del Valle derrotó al Leipzig 4x0 con un doblete de Carlos Mejía y un tanto de Kendry Páez y Jeremy Klinger. El partido se desarrolló en el

Ya en el segundo compromiso, los negriazules cayeron ante Valencia por la mínima diferencia pero lograron clasificar a la siguiente ronda de la competición. El único del compromiso para los españoles fue convertido por Pau Sellés.

Ya en los cuartos de final, los negriazules sepultaron la cuadro del Red Bull New York con un marcador de 4x2. Mientras tanto, en la semifinal, el conjunto ecuatoriano eliminó nada más y nada menos que al Inter de Milán en lanzamientos penales tras un empate 1x1 en el tiempo regular.

La final del The Next Generation Trophy se disputará la madrugada de este sábado 13 de agosto entre Independiente del Valle y el cuadro de Malí, Yeelen Olympique. El compromiso está pactado para las 06:30 (hora ecuatoriana).