Los últimos días no han sido fáciles para el Brighton por la derrota como locales frente al Tottenham y el anuncio de retiro que hizo uno de sus jugadores. Se trata de Enock Mwepu, quien se desempeñaba como mediocampista en las 'Gaviotas', y ahora tuvo que retirarse a una edad muy temprana.

El nacido en Zambia fue diagnosticado con "una afección cardíaca hereditaria, que se manifiesta más tarde en la vida y no era evidente previamente en exámenes cardíacos regulares", según el parte médico del Brighton. Esta condición puede empeorar con la práctica del deporte, por lo que Mwepu tuvo que colgar los botines.

"Algunos sueños, sin embargo, llegan a su fin, por lo que con tristeza les anuncio la necesidad de colgar las botas por los consejos médicos que he recibido. Sin embargo, este no es el final de mi relación con el fútbol. Planeo seguir involucrado de alguna manera. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que me apoyaron en mi viaje futbolístico, incluidos mi esposa y mi familia, mi agente 12MAN, la Asociación de Fútbol de Zambia, todos mis clubes anteriores, compañeros de equipo y entrenadores, y especialmente todos en Brighton & Hove Albion", fueron las palabras de Mwepu en un comunicado oficial.

El zambiano será recordado por los ecuatorianos como uno de los mejores socios que tuvo Moisés Caicedo en el Brighton. Mwepu anotó un gol con asistencia de 'Moi' en el debut del tricolor en la Premier League y también fue quien asistió al jugador de 'La Tri' en el último gol que anotó frente al Leicester.