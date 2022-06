El joven jugador ecuatoriano, Jeremy Sarmiento, ha tenido un 2022 con varios momentos de irregularidad por culpa de las lesiones que no le han dejado demostrar su potencial con la camiseta de 'La Tri' y con el Brighton en la Premier League.

Jeremy Sarmiento conversó con el departamento de comunicación de su equipo, Brighton, donde también comentó que su compatriota, Moisés Caicedo, está a un gran nivel desde su debut ante el Arsenal en la Premier League.

Por otro lado, Sarmiento también aprovechó la oportunidad para comentar que sabe que no ha rendido a un buen nivel en este 2022 con el Brighton, pero que también sabe que en el equipo inglés aún confían en él de cara a otra nueva temporada:

"He tenido lesiones esta temporada y no ha sido fácil para mí. Saben que todavía no estoy al máximo, todavía me estoy recuperando, pero aún me tienen en cuenta, todavía tienen confianza en mí", reveló el joven jugador de 'La Tri'.