Hace unos días trascendió el fuerte rumor de que el City Football Group había adquirido los derechos deportivos del defensor ecuatoriano Jackson Porozo, y mientras se oficializa esto ya hay novedades de adónde iría el joven central.

+ AC Milan sigue a futbolista de IDV

+ Janner Corozo entra en planes de grande de LigaPro

+ Felipe Caicedo cambiará de club

Según medios extranjeros, el grupo internacional pondría a Porozo en el New York City FC de la Mayor League Soccer, siendo así el 15to ecuatoriano que iría a la primera división del fútbol de Estados Unidos, aunque hay más opciones.

Tres millones de dólares sería lo invertido por el conglomerado para fichar a Porozo del Boavista, donde es titular indiscutible. Otros clubes europeos también lo tienen en su lista de posibles refuerzos para junio 2022.

Aún no se confirma si finalmente Porozo fue comprado o no por el City Group, en caso que no sigue teniendo las opciones de salir a ligas como la Ligue 1 de Francia y el Calcio Italiano.