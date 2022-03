Durante el 2022, Moisés Caicedo solamente ha sumado 299 minutos, siendo un clara muestra de que no tiene oportunidades en el Brighton. El conjunto inglés llamó a Caicedo del Beerschot, equipo donde se encontraba a préstamo, algo que daba a entender que iba a jugar en las 'Gaviotas', pero hasta el momento tiene solo un partido por la Carabao Cup.

El mediocampista ecuatoriano mostró su felicidad cuando estaba en el Beerschot, diciendo que él no se siente feliz cuando no juega. 'Moi' dio su primera entrevista en inglés para la página web del Brighton, donde habló sobre su situación en el club, dejando unas inesperadas declaraciones.

"Se siente bien estar de vuelta ahora, cuando Graham (Potter) me llamó y me dijo que me quería de vuelta me hizo muy feliz. Es bueno volver a trabajar con el entrenador y su staff porque a él le gusta el progreso de los jugadores jóvenes. Solo acabo de empezar. Tengo mucho que aprender y mucho más por demostrar, me siento cómodo aquí", delcaró Caicedo.

El ecuatoriano habló sobre la adaptación a Inglaterra, destacando la ayuda que recibió de Jeremy Sarmiento: "Ha sido bueno tenerlo a Jeremy (Sarmiento) aquí, él creció en este país, me hace sonreír escucharlo hablar con un acento real en inglés y luego en cambiarlo a español. Me ayudó mucho cuando viajamos a la Selección. El personal del avión hablaba en inglés, entonces me ayudó con la comida, instrucciones de seguridad y esas cosas".