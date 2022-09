Independiente del Valle está alistando todos los detalles para la final de la Copa Sudamericana ante el Sao Paulo de Brasil. La principal duda del equipo ecuatoriano es su estrella en la delantera, Lautaro Díaz, quien salió lesionado en el último encuentro.

Lautaro Díaz encendió todas las alarmas en Independiente del Valle después de salir con algunas molestias musculares en el partido ante Macará en la LigaPro. El delantero se ha convertido en la principal arma de ataque de los 'Rayados' en el último semestre.

La final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Sao Paulo se jugará el próximo sábado, 1 de octubre de 2022, desde las 15H00 en Córdoba-Argentina. Los aficionados ecuatorianos podrán ver la cuarta final continental de los 'Rayados' por la plataforma de Star +.

Para este encuentro la duda de Martin Anselmi en el 11 de los ecuatorianos es Lautaro Díaz, no obstante, el jugador, del cual no hubo comunicado oficial de su lesión, entrenó con normalidad a 48 horas del encuentro ante los brasileños. No se descarta que comience el partido como titular.