Las últimas semanas han estado muy movidas para el Brighton y Moisés Caicedo por los rumores que se han generado acerca del futuro del ecuatoriano. El mediocampista de 'La Tri' llamó la atención de varios clubes gracias a su buen rendimiento, el cual lo ha posicionado como uno de los jugadores con más proyección en su posición.

El equipo inglés sabe que tiene un gran futbolista en sus filas y harán todo lo posible para retenerlo. Graham Potter, entrenador del Brighton, habló sobre las posibles ofertas que estaban planenado los clubes interesados en 'Moi', las cuales estarían cerca de los 50 millones de dólares.

"No me sorprende si la gente mira a Moisés, es una persona top, joven y tiene todos los atributos para jugar al más alto nivel. Pero no queremos perderlo y no creemos que lo hagamos. Estamos tranquilos y confiados", declaró Potter en rueda de prensa. El DT inglés aprovechó para bromear sobre una posible oferta de millones de dólares: "yo creo que probablemente podrías comprar sus zapatos por esa cifra, conociendo al dueño del equipo".

Con esto queda claro que Caicedo seguirá en el Brighton a pesar de las ofertas que puedan llegar. Las 'Gaviotas' son un equipo muy duro para negociar por sus jugadores y en caso de que se sienten a hablar con otro club para vender al ecuatoriano, deberán ofrecer una cantidad bastante alta para convencerlos.