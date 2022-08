Los jugadores ecuatorianos se han ganado un espacio en las mejores ligas del mundo por el gran rendimiento que vienen mostrando desde inicios de este siglo. Álex Aguinaga, Agustín Delgado, Antonio Valencia, entre otros, son los tricolores que han dejado en alto el nombre del país en el extranjero.

En Europa, los clubes grandes ya siguien de cerca a varios jugadores ecuatorianos, pero no es la primera vez que esto ocurre. Antonio Valencia, histórico de la Selección Ecuatoriana y de nuestro fútbol, confesó que estuvo "a punto" de llegar al Real Madrid, pero que fue paciente y no aceptó la oferta de jugador en el equipo español.

"Cuando estuve en Wigan me llegó una oferta del Real Madrid y me senté con los directivos de esa época. Yo era muy joven y el entrenador del Wigan me quería mucho. Me acuerdo que él me dio un consejo y dijo: “No, espérate que tu liga tiene que ser la de Inglaterra, tienes que hacer toda tu carrera aquí", declaró Valencia en Diario Olé.

"Estuve a punto de irme al Real Madrid, pero me quedé y a la siguiente temporada me fui al Manchester. Si mi DT no me decía ese consejo, me iba. Imagínate, el Real Madrid es el Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo. Era espectacular, pero no sucedió y ojalá que un ecuatoriano se pueda poner esa grandísima camiseta", finalizó el 'Toño' sobre este tema.