Tras ser titular indiscutible en el Boavista de Portugal, el defensor ecuatoriano Jackson Porozo podría dar el salto a otro club europeo, este con mayor renombre internacional. La prensa del viejo continente hace eco de una nueva opción para el 2022 para el central nacional.

Según la prensa internacional, el Fenerbahce de la primera división quiere sumar al joven central para el 2022. El interés no es nuevo, a inicios de esta misma ventana de transferencias ya mostraron intención de contratarlo, además dos centrales saldrían de la plantilla.

El 'tricolor' está valorado en 4.5 millones de euros y el Boavista no tiene intención de bajar sus aspiraciones por Porozo, además están enfocaods en venderlo y no cederlo. No es el único club que lo tiene en carpeta para junio.

AC Milan, Sassuolo de Italia, Girondis de Bourdeux de Francia y finalmente Sporting y Benfica de Portugal son los clubes que quieren fichar con el ex Santos de Brasil y titular en el Ecuador mundialista de bronce y campeón sudamericano.