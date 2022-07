El martes en la noche se llevó a cabo la final del campeonato Canadiense entre el Vancouver Whitecaps y el Toronto FC, este resultado arrojaba también al representante del país norteamericano para jugar la Concachampions, encuentro que finalmente también da un boleto para el prestigioso Mundial de Clubes de la FIFA.

Brian White a los 19' minutos adelantó a los locales, mientras que para la visita fue Lukas MacNaughton quien igualó el marcador a los 75'. El resultado obligó a ir a la tanda de penales, ahí los de Vancouver fueron más efectivos y ganaron 5-3.

El volante y delantero Pedro Vite no tuvo minutos en este encuentro, desde su llegada proveniente de Independiente del Valle no ha tenido mucha regularidad en el equipo principal y ha disputado su encuentro en la MLS Next Pro, torneo de reservas.

Fueron 2 millones de dólares aproximadamente lo que recibieron los de Sangolquí para dejar ir a Vite, otra de las promesas de las canteras de los 'Rayados'. Es muy probable que desde la MLS y Liga MX haya otro ecuatoriano representandonos en la Concachampions.